Innovation und kontinuierliches Wachstum von NovoEd durch 2021 Fosway 9-Grid(TM) gewürdigt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Führende kollaborative Online-Lernplattform

debütiert in der jährlichen Analyse von Europas führendem

HR-Branchenanalystenunternehmen und hebt die Innovation bei Lernsystemen für

Unternehmen hervor



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050215-1&h=3768367624&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3050215-1%26h%3D3856895119%26u%3Dhttps%

253A%252F%252Fwww.novoed.com%252F%26a%3DNovoEd&a=NovoEd , Anbieter der

branchenweit führenden kollaborativen Online-Lernplattform für Unternehmen, gab

heute seine Aufnahme als "Potential Performer" in das Fosway 9-Grid(TM) für

Lernsysteme 2021 bekannt. Die Anerkennung festigt NovoEd als eine neue und

aufstrebende Lösung auf dem europäischen Markt für digitales Lernen und

unterstreicht die wachsende Marktpräsenz des Unternehmens in der Region.







hat sich NovoEd zu einer wichtigen Online-Lösung für strategische, skalierbare

globale Lernprogramme entwickelt - und die Akzeptanz in der Region verdoppelt.

Die Dynamik nimmt weiter zu, da sich immer mehr führende europäische Unternehmen

- darunter Nestle, Merlin Entertainments, Volvo und Agility Logistics - an

NovoEd wenden, wenn es um maßgeschneiderte Lernprogramme geht, die die

Entwicklung von Führungskräften, das Onboarding von Mitarbeitern, funktionale

Weiterbildungen und vieles mehr umfassen.



"Es ist eine Ehre, von Fosway neben anderen führenden Unternehmen auf dem

europäischen Markt für Lernsysteme ausgezeichnet zu werden", sagte Scott Kinney,

CEO von NovoEd. "Diese Anerkennung bestätigt unsere Bemühungen, in Europa

ansässigen Unternehmen dabei zu helfen, zu lernen, zu gedeihen und sich global

zu vernetzen, insbesondere aus der Ferne. Ich bin stolz auf das, was wir im

vergangenen Jahr erreicht haben, und freue mich darauf, unsere Unterstützung für

Lernende in Unternehmen in Europa und darüber hinaus auszubauen."



Fosway Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050215-1&h=965503609&u=https%

3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3050215-1%26h%3D3429713545

%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fosway.com%252F%26a%3DFosway%2BGroup&a=Fosway+Gro

up) ist Europas Nummer 1 unter den HR-Branchenanalysten und konzentriert sich

auf HR, Talent und Lernen der nächsten Generation. Seit über 20 Jahren liefert

es unabhängige Marktanalysen für führende Unternehmen. Der 9-Grid(TM)-Bericht

der Fosway Group für Lernsysteme vergleicht verschiedene Lösungen auf der

Grundlage ihrer Leistung, ihres Potenzials, ihrer Marktpräsenz, ihrer

Gesamtbetriebskosten und ihrer zukünftigen Entwicklung auf dem Markt. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Als Reaktion auf die steigende Nachfrage von in Europa ansässigen Unternehmenhat sich NovoEd zu einer wichtigen Online-Lösung für strategische, skalierbareglobale Lernprogramme entwickelt - und die Akzeptanz in der Region verdoppelt.Die Dynamik nimmt weiter zu, da sich immer mehr führende europäische Unternehmen- darunter Nestle, Merlin Entertainments, Volvo und Agility Logistics - anNovoEd wenden, wenn es um maßgeschneiderte Lernprogramme geht, die dieEntwicklung von Führungskräften, das Onboarding von Mitarbeitern, funktionaleWeiterbildungen und vieles mehr umfassen."Es ist eine Ehre, von Fosway neben anderen führenden Unternehmen auf demeuropäischen Markt für Lernsysteme ausgezeichnet zu werden", sagte Scott Kinney,CEO von NovoEd. "Diese Anerkennung bestätigt unsere Bemühungen, in Europaansässigen Unternehmen dabei zu helfen, zu lernen, zu gedeihen und sich globalzu vernetzen, insbesondere aus der Ferne. Ich bin stolz auf das, was wir imvergangenen Jahr erreicht haben, und freue mich darauf, unsere Unterstützung fürLernende in Unternehmen in Europa und darüber hinaus auszubauen."Fosway Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050215-1&h=965503609&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3050215-1%26h%3D3429713545%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fosway.com%252F%26a%3DFosway%2BGroup&a=Fosway+Group) ist Europas Nummer 1 unter den HR-Branchenanalysten und konzentriert sichauf HR, Talent und Lernen der nächsten Generation. Seit über 20 Jahren liefertes unabhängige Marktanalysen für führende Unternehmen. Der 9-Grid(TM)-Berichtder Fosway Group für Lernsysteme vergleicht verschiedene Lösungen auf derGrundlage ihrer Leistung, ihres Potenzials, ihrer Marktpräsenz, ihrerGesamtbetriebskosten und ihrer zukünftigen Entwicklung auf dem Markt.