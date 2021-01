Takeda präsentiert positive Ergebnisse für Mobocertinib bei Patienten mit EGFR-Exon-20-insertionspositivem mNSCLC, die bereits eine platinbasierte Chemotherapie erhalten haben

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda“) gab heute bekannt, dass neue Daten aus der Phase-1/2-Studie mit oral verabreichtem Mobocertinib (TAK-788) an zuvor behandelten Patienten mit metastasiertem, nicht kleinzelligem Lungenkrebs (mNSCLC), der Exon-20-Insertionsmutationen des epidermalem Wachstumsfaktor-Rezeptors (EGFR) aufweist, im Rahmen eines aktuellen mündlichen Vortrags bei der World Conference on Lung Cancer (WCLC) 2020 der International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) am Freitag, 29. Januar (SGT), vorgestellt werden.

„Die Ergebnisse für Mobocertinib zeigen ein klinisch bedeutsames Ansprechen und eine bemerkenswerte Dauer des Ansprechens bei Patienten mit EGFR-Exon-20-insertionspositivem mNSCLC, die eine vorherige platinbasierte Therapie erhalten haben“, so Pasi A. Jänne, M.D., Ph.D., Dana-Farber Cancer Institute. „Diese vielversprechenden Daten liefern weitere Belege für Mobocertinib als potenzielle orale Behandlungsoption für Patienten mit EGFR-Exon-20-insertionspositivem mNSCLC, die dringend zielgerichtete Behandlungsoptionen benötigen.“