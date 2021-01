Vogelsterben in Windparks durch Einsatz der KI-Technologie IdentiFlight stark reduziert

Louisville, Colorado (ots/PRNewswire) - Die im Journal of Applied Ecology

veröffentlichte Studie zeigt eine 82-prozentige Reduzierung der Todesfälle bei

Vögeln. Ein Jahr später lernt das System weiter und verbessert sich.



IdentiFlight® freut sich, bekannt geben zu können, dass eine unabhängige Studie

mit dem Titel " Automated curtailment of wind turbines reduces eagle fatalities

talities) " kürzlich im Journal of Applied Ecology veröffentlicht wurde. Die von

The Peregrine Fund in Zusammenarbeit mit Western EcoSystems Technology, Inc. und

dem US Geological Survey durchgeführten Untersuchungen an einem Windparkstandort

in Wyoming zeigten, dass der Einsatz des IdentiFlight-Systems zu einer

82-prozentigen Reduzierung der Todesfälle von Adlern führte .







Windindustrie. Die IdentiFlight-Vogeldetektionstechnologie wurde entwickelt, um

dieses Problem zu lösen und die erfolgreiche Koexistenz von Vogelwelt und

Windenergie zu fördern", sagt Ben Quinn, Senior Vice President bei IdentiFlight.

"Wir haben jetzt einen schlüssigen Beweis dafür, dass IdentiFlight als Lösung

zur Minderung und Minimierung von Emissionen für aktuelle und zukünftige

Windprojekte eingesetzt werden kann."



Dr. Chris McClure, Director of Global Conservation Science beim Peregrine Fund

und Hauptautor dieser Studie, merkte an: "Diese Ergebnisse zeigen, dass der

Einsatz des IdentiFlight-Systems die Zahl der tödlich verunglückten Adler an

Windenergieanlagen verringern kann und damit den Konflikt zwischen Windenergie

und Greifvogelschutz reduziert. Wenn sich diese Technologie weiterentwickelt und

verbessert, hat sie das Potenzial, den Greifvogelschutz rund um den Globus stark

zu beeinflussen."



Ständig weiterentwickelnde Technologie



Das IdentiFlight-System wird in Projekten auf der ganzen Welt kommerziell

eingesetzt und hat bereits über 2,2 Millionen Adlerspuren aktiv verfolgt und

dokumentiert. Die Zahl der dokumentierten Bilder steigt jedes Jahr um mehr als

