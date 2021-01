Alfasigma erweitert seine digitale Präsenz

BOLOGNA, Italien, 29. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Alfasigma hat kürzlich eine Reihe von digitalen Aktivitäten gestartet, die die Webpräsenz erweitern und die Touchpoints auf der ganzen Welt verbessern.

doctorAsyou - online unter www.doctorasyou.com - ist ein Webportal, das sich ausschließlich an Ärzte richtet und zwei Hauptbereiche umfasst: Wissenschaftliche Online-Recherche und Medizinische Fortbildung.

Die Datenbank der Website optimiert und vereinfacht den Online-Rechercheprozess wissenschaftlicher medizinischer Informationen, für eine kontinuierliche Aktualisierung, die notwendig ist, um klinische Entscheidungen bestmöglich zu treffen.

Die Datenbank wird täglich aktualisiert und liefert insgesamt ca. 30 Millionen Abstracts. Sie vereint die drei wichtigsten Datenbanken der Welt wie Pubmed, ICTRP und ClinicalTrials.gov.

Diese umfassende Datenbank ist in der Lage, Artikel und Originalforschungen zu entdecken und hält die Benutzer auf dem Laufenden über gesundheitliche und medizinische Entwicklungen, um einen Vorsprung zu haben und die Patientenversorgung zu verbessern. Es steht auch eine virtuelle Bibliothek zur Verfügung, in der alle gespeicherten Publikations- und Suchinteressen in verschiedenen Ordnern verwaltet werden können. doctorAsyou konzentriert sich auf klinische Informationen aus erster Hand, filtert also nicht relevante Dokumenttypen aus PubMed heraus (z.B. Videos, Editorials, Bücher) und verbessert sich mit anderen Quellen.

Pier Vincenzo Colli, CEO von Alfasigma erklärt: „doctorAsyou ist eine relevante Investition, die Alfasigma zu Gunsten der globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft getätigt hat, um die Forschungsarbeit und die kontinuierliche medizinische Entwicklung der Fachkräfte im Gesundheitswesen zu erleichtern. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer digitalen Transformation, die ganz darauf ausgerichtet ist, Ärzten und Forschern auf der ganzen Welt zu dienen. Die Reichweite geht über unsere Schwerpunkte in den Therapiegebieten Magen-Darm, Gefäße und Rheumatologie hinaus, denn auch dieses Projekt steht im Einklang mit unserem Bestreben nach gesellschaftlicher Verantwortung, Forschung und Entwicklung in allen wissenschaftlichen Bereichen zu unterstützen."