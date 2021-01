LKW’s wie einer der 15 in Ulm hergestellten Testfahrzeuge für den US-Markt sollen NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) wieder in die positiven Schlagzeilen bringen. Und diese Woche lies sich für die Aktie richtig gut an – Montag an der NASDAQ wieder über20,00 USD geschlossen,

Dienstag über 25,00 USD, Mittwoch bei 28,45 USD geschlossen – welch eine Serie. Und wie wurde es begründet? Biden hatte was über die Anschaffung hunderttausender neuer umweltfreundlicher, emissionsfreier Fahrzeuge für die Bundesbehörden gesagt und ausserdem feierte die Börse ja sowieso Wasserstoffwerte. Also eigentlich keine Unternehmensnachricht, sondern Aufholeffekt gegenüber einer Ballard Power, Plug Power oder Bloom Energy, die bereits in den letzten Wochen um ein Vielfaches gestiegen waren. Und dann am Donnerstag: PARTY VORBEI – Kurs fällt wieder – auf 23,40 USD.

Aber am Donnerstag der Schlag ins Gesicht – und ausgerechnet vom ehemals gefeierten Wunschpartner GM

Denn GM hatte ja die angekündigte grossangelegte Zusammenarbeit und Milliardenbeteiligung an NIKOLA nach den aufgekommenen Betrugsvorwürfen zusammengestrichen auf eine “normale” Lieferbeziehung – GM verkauft an NIKOLA seine Brennstoffzellen and that’s it. Enttäuschen dfür NIKOLA. Abe rnoch enttäuschender sollte die heutige Meldung sein für alle, die vielelicht noch hofften, dass NIKOLA im Laufe der Zeit “mehr” mit GM machen könnte.

GM wählt einen anderen bevorzugten Partner für Brennstoffzellen LKW: Navistar!

Und Navistar scheint der wesentlich attraktivere, zu grösseren Umsatzzahlen befähigtere Partnerzu sein. Die Volkswagenbeteiligung, angesiedelt in der LKW-Sparte Traton, klotzt. Und GM zieht mit. MAN BIETET DAS KOMPLETTMOBILITÄTSPAKET AN, DAS NIKOLA EINZIGARTIG MACHEN SOLLTE.

In der Zusammenarbeit von General Motors und OneH2, sieht Navistar Inc., eine Tochter von Navistar International Corporation, die Chance eine Komplettlösung für eine emissionsfreie Langstreckentransporte zu bieten. Das Pilotprojekt wird mit der Spedition J.B. Hunt Transport, Inc., einer Tochter J.B. Hunt Transport Services, Inc., gestartet.

