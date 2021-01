SAP stellt Bilanz vor - Wichtigste Zahlen schon bekannt

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP stellt am Freitagvormittag seine Bilanz für das Jahr 2020 vor - die wichtigsten Zahlen sind allerdings schon längst bekannt. Der vom Börsenwert wertvollste deutsche Dax -Konzern hatte ein schwaches Jahr auch wegen schlechter Geschäfte in der Corona-Pandemie mit einem Umsatzminus abgeschlossen. Der Börsenkurs des Walldorfer Unternehmens war nach kassierten Finanz- und Profitabilitätszielen im Herbst massiv eingebrochen und ist heute weit von alten Hochständen entfernt. Bei einer virtuellen Pressekonferenz will sich der unter Druck stehende Vorstandschef Christian Klein den Fragen von Journalisten stellen.

Die wichtigsten Jahreszahlen hatte der Konzern überraschend bereits Mitte Januar im Rahmen einer Vorab-Veröffentlichung bekanntgegeben. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 1 Prozent auf 27,34 Milliarden Euro zurück. Dass der Nettogewinn dennoch um satte 57 Prozent auf 5,28 Milliarden Euro stieg, hatte SAP vor allem dem abgestürzten Börsenkurs zu verdanken, der deutlich geringere Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen als noch 2019 nötig machte.