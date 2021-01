Gläserne Manufaktur beginnt mit Produktion von ID.3

DRESDEN (dpa-AFX) - Der Mittelklasse-Stromer ID.3 läuft künftig auch in Dresden vom Band. Der Autobauer Volkswagen startet am Freitag die Serienproduktion in der Gläsernen Manufaktur. Damit wird die sächsische Landeshauptstadt neben Zwickau zum zweiten Fertigungsstandort des ID.3 - wenn die Stromer vorerst auch in geringer Stückzahl am Standort montiert werden. Seit Jahresbeginn wurde die Dresdner Fertigung so umgebaut, dass künftig hier Fahrzeuge mit dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) gebaut werden können. Der MEB ist der zentrale Technik-Baukasten für die neuen Elektromodelle des Konzerns. Bisher wurde am Dresdner Standort der e-Golf gebaut, im Dezember 2020 lief das letzte Auto vom Band.

Volkswagen setzt strategisch voll auf den elektrischen Antrieb und investiert bis zum Jahr 2024 rund 33 Milliarden Euro in E-Mobilität. Im November 2019 hatte VW in Zwickau den Bau des ID.3 gestartet, mittlerweile wird dort auch der Klein-SUV ID.4 produziert./raz/DP/fba