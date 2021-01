---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Zug, 29. Januar 2021



Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Zug Estates Holding AG haben Alain Baumgartner (40) als Leiter Portfoliomanagement und Mitglied der Geschäftsleitung der Zug Estates AG gewählt. Er wird seine Tätigkeit in der neu geschaffenen Position bei Zug Estates am 1. Mai 2021 aufnehmen.

[IMAGE]



Alain Baumgartner, MRICS, ist seit Oktober 2019 Head Real Estate Portfoliomanagement und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei der Avobis Group AG in Zürich. Davor war er während über 10 Jahren als Portfolio Manager bei der Swiss Life Asset Management AG tätig, zuletzt als Head Portfolio Commercial / Centers und stellvertretender Leiter Portfoliomanagement. Herr Baumgartner verfügt über einen MAS Master in Advanced Studies in Real Estate Management der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.



Downloads:



Portrait Alain Baumgartner (JPG)

Medienmitteilung (PDF)



Wichtige Daten:



05.03.2021 Publikation Geschäftsbericht 2020

13.04.2021 Ordentliche Generalversammlung

27.08.2021 Publikation Halbjahresbericht

Weitere Auskünfte:



Patrik Stillhart, CEO T +41 729 10 10, ir@zugestates.ch Über Zug Estate AG:

Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug und Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Parkhotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 30. Juni 2020 CHF 1,63 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol ZUGN, Valorennummer 14 805 212).



Zug Estates Holding AG | Industriestrasse 12 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch



---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Zug Estates Holding AG

Industriestrasse 12

6300 Zug

Schweiz

Telefon: +41 41 729 10 10

E-Mail: ir@zugestates.ch

Internet: www.zugestates.ch

ISIN: CH0148052126, CH0148052118

Valorennummer: A1J0M6

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1164276



Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1164276 29.01.2021 CET/CEST



°