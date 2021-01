In der letzten charttechnischen Besprechung vom 15. Januar 2021: „EUR/GBP: Verkaufstrigger erreicht!“ wurde bereits ausdrücklich auf die Gefahr eines weiteren Kursrutsches des Euro gegenüber dem britischen Pfund hingewiesen, nachdem zuvor eine ausgeprägte SKS-Formation zwischen den Kursmarken von 0,8864 und 0,9291 GBP etabliert worden war. In dieser Woche war es dann so weit, das Paar ist unter die kritische Verkaufsmarke von 0,8864 GBP gerutscht und hat damit ein mustergültiges Verkaufssignal aktiviert. Bestehende Short-Positionen können nun etwas enger abgesichert werden, aber frische Ansätze sind ebenso möglich.

Euro weiter unter Druck

Ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA0SY8 kann sogar auf aktuellem Kursniveau eingegangen werden, Ziele können unverändert aus der letzten technischen Besprechung bei 0,8671 und 0,86 GBP übernommen werden. Eine überraschende Trendwende würde dagegen ein dynamischer Anstieg zurück über die Nackenlinie und mindestens das Niveau von 0,89 GBP hervorrufen können. In diesem Szenario könnte Aufwärtspotenzial in den Bereich von 0,9033 GBP entstehen. Dieser Ansatz erscheint allerdings wenig wahrscheinlich und ist als zweitrangig einzustufen.