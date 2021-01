---------------------------------------------------------------------------

ATOSS Software AG: Wachstumskurs ungebrochen -

15. Umsatz- und Ergebnisrekord in Folge belegt exzellente Zukunftsaussichten der Gesellschaft



Die ATOSS Software AG hat das Geschäftsjahr 2020 mit neuen Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. Ungeachtet der Herausforderungen der Covid 19-Pandemie, ist es der Gesellschaft erneut gelungen, ihre dynamische Entwicklung auszubauen und die für 2020 gesetzten finanziellen Ziele sogar deutlich zu übertreffen. Beim Konzernumsatz hat ATOSS ein zweistelliges Wachstum um 21 Prozent auf Mio. EUR 86,1 erreicht. Das operative Ergebnis konnte dabei überproportional um 36 Prozent auf Mio. EUR 26,2 gesteigert werden.



München, 29. Januar 2021



Mit den vorgelegten Zahlen blickt die ATOSS Software AG auf ein wirtschaftlich äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück und demonstriert damit erneut die Stärke des Geschäftsmodells. Zum 15. Mal in Folge ist es dem Münchner Spezialisten für Workforce Management gelungen die bereits hohen Rekordwerte der Vorjahre bei Umsatz und Ergebnis eindrucksvoll zu übertreffen und eine Vielzahl namhafter Neukunden von ihren innovativen und wertschöpfenden Lösungen zu überzeugen. Damit hat die Gesellschaft ihren strategischen Wachstumskurs auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten auf hohem Niveau weiter fortgesetzt bzw. ausgebaut. Insbesondere der Anteil jährlich wiederkehrender Umsätze konnte durch den planmäßigen Ausbau des Cloudgeschäfts nachhaltig gesteigert werden.



Der Softwareumsatz wuchs im Zeitraum Januar bis Dezember 2020 deutlich um 20 Prozent auf Mio. EUR 56,0 (Vj. Mio. EUR 46,5) an. Dies entspricht einem Anteil an den gesamten Umsätzen des Konzerns von 65 Prozent (Vj. 65 Prozent). Der größte Wachstumsimpuls innerhalb der Softwareerlöse ging dabei von den Cloudlösungen aus: die Umsätze aus Cloud und Subskriptionen erhöhten sich um 66 Prozent auf Mio. EUR 12,9 (Vj. Mio. EUR 7,8). Die seit Jahren nachhaltig positive Entwicklung der Softwarewartung setzte sich ebenfalls weiter fort. Hier stiegen die Umsätze um 10 Prozent auf Mio. EUR 26,6 (Vj. Mio. EUR 24,2). In Summe hat sich der Anteil wiederkehrender Umsätze an den Softwareerlösen um 2 Prozentpunkte auf 71 Prozent erhöht. Die Umsätze mit Beratungsleistungen stiegen um 23 Prozent und lagen mit Mio. EUR 24,1 signifikant über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Vj. Mio. EUR 19,5).