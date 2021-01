Umfrage: 82 Prozent der deutschen Unternehmen in den USA planen Investitionen für 2021 (FOTO)

Berlin/New York (ots) -



- USA weiterhin profitabler und wichtiger Markt für deutsche Unternehmen: 90 Prozent verzeichnen 2020 Gewinn; hohe Umsatz- und Ergebnisbeiträge der US-Aktivitäten deutscher Konzerne

- Immerhin 82 Prozent (Vorjahr 85 Prozent) der Unternehmen planen Investitionen in den USA. Diese Wachstumsaussichten spiegeln sich auch im geplanten dynamischen Personalaufbau wider, der Fachkräftemangel in den USA bleibt dabei das größte Hindernis für deutsche Unternehmen.

- Offene Märkte und der Abschluss von Handelsabkommen (64 Prozent) und die Verfügbarkeit von Arbeitsvisa für Fachkräfte (47 Prozent) sind die wichtigsten Handlungsfelder für weiteres Wachstum deutscher Unternehmen in den USA

Deutsche Unternehmen in den USA haben 2020 erneut ein profitables Jahr verzeichnet - und das trotz der in den USA besonders starken Auswirkungen der Corona-Pandemie. Neun von zehn deutschen Unternehmen in den USA (90 Prozent, im Vorjahr: 93 Prozent) geben an, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten einen Gewinn erwirtschaften konnten, 23 Prozent (im Vorjahr: 25 Prozent) sogar einen Gewinn von mehr als zehn Prozent, bezogen auf den Nettoumsatz. Das ist ein zentrales Ergebnis des German American Business Outlook 2021, der jährlichen Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Deutsch-Amerikanischen Handelskammern (AHKs USA) zu den Geschäftserwartungen deutscher Unternehmen in den USA.



USA bleiben wichtiger Markt für deutsche Unternehmen - auch in Zeiten der Pandemie



Wie im Vorjahr gibt mehr als jedes dritte befragte Unternehmen an, dass es mit seinen US-Aktivitäten mehr als 20 Prozent des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaftet. "Diese positiven Zahlen zeigen, dass die USA für deutsche Unternehmen weiterhin einer der wichtigsten globalen Märkte sind, wenngleich der Gewinnanteil des US-Geschäfts im Jahr 2020 leicht gesunken ist. Auch in Zeiten der Pandemie hat der US-Markt also keinesfalls an Bedeutung verloren. Auch wenn die Corona-Krise für eine wirtschaftliche Eintrübung sorgt, kann sie den generellen Optimismus deutscher Unternehmen in den USA nicht stoppen", betont Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 15 Prozent der Befragten (21 Prozent im Vorjahr) geben an, dass das US-Geschäft sogar mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes ausmacht.