FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Stabilisierungsversuch am Donnerstag wird der Dax zum Wochenausklang wieder schwach erwartet. Die Achterbahnfahrt in dieser Woche geht weiter. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 1,1 Prozent auf 13 518 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise bis auf 13 310 Punkte gesackt, schaffte es dann aber letztlich sogar knapp ins Plus.

"Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Dax weiter anfällig für Rücksetzer bleibt, denn die Rahmenbedingungen haben sich zuletzt eingetrübt", erklärten die Experten der Helaba. Insgesamt lasse die Schwungkraft des Marktes zu wünschen übrig.