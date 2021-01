MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Kurs des Technologieunternehmens Siemens kennt seit Wochen nur eine Richtung: Aufwärts. Die Trennung vom Energiegeschäft, die Konzentration auf Digitales sowie eine vergleichsweise robuste Entwicklung in der Corona-Pandemie überzeugt Investoren. Kommende Woche endet nun die Ära des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser. Was im Unternehmen los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

LAGE BEI SIEMENS: