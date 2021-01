Victory vergibt Auftrag für Bohrungen im Konzessionsgebiet Loner in Nevada

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA (29. Januar 2021) – Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Victory ein Bohrprogramm in Auftrag gegeben und einen Vertrag für den Beginn der Arbeiten im Anschluss an die Genehmigung unterzeichnet hat.

Im Rahmen des geplanten Bohrprogramms sollen 7 bis 10 Diamantbohrlöcher mit einem Bohrvolumen von insgesamt 500 Meter niedergebracht werden. Mit den Bohrungen werden zwei Ziele verfolgt: Zunächst geht es darum, die in den bekannten Abbaustätten freigelegte Mineralisierung besser zu charakterisieren. Die Abbaustätten sind größtenteils nicht zugänglich. In einem weiteren Schritt sollen die Bohrungen eine Bewertung der 200 bis 300 Meter mächtigen Zone aus anomalem Bodenmaterial, die von der Firma Silver Range Resources im Zuge einer Hauptkomponentenanalyse identifiziert wurde, ermöglichen. Die Bohrungen konzentrieren sich vor allem auf den Bereich der Gold-in-Boden-Anomalien südlich und östlicher der Hauptabbaustätten; daneben sollen aber auch andere Bereiche erkundet werden.

Wichtigste Eckdaten des Bohrprogramms

- Bohrprogramm bei Loner mit 7 – 10 Diamantbohrlöchern über insgesamt rund 500 Bohrmeter geplant

- Ziele:

- Bessere Charakterisierung der Mineralisierung in den bekannten Abbaustätten

- Bewertung des geologischen Konzepts, dass über die in den historischen Abbaubereichen freigelegte Mineralisierung hinaus noch weitere Mineralisierungsbereiche vorhanden sind

„Wie bereits erwähnt, ist Loner ein sehr vielversprechendes Konzessionsgebiet. Seit dem Erwerb der Option im Dezember arbeiten wir intensiv am Projekt und mit dieser Mitteilung ist unser Team nun bereit, die Explorationsaktivitäten mit dem Start unseres Arbeitsprogramms 2021 zu forcieren, sobald die Genehmigung vorliegt“, sagt VP Exploration David Deering. „Loner ermöglicht Victory einen ganzjährigen Zugang zur Exploration in einem Gebiet in Nevada, das sich in unmittelbarer Nähe zur Region Goldbanks befindet, wo die Firmen Barrick, Kinross und Premier bereits Beteiligungen erworben haben.“