Clarity Gold schließt 2. Tranche von Privatplatzierung in Höhe von 4,5 Mio. $ ab

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG IN NACHRICHTENDIENSTEN DER USA

Vancouver (British Columbia), 29. Januar 2021. Clarity Gold Corp. (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) („Clarity“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die zweite und letzte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) am 28. Januar 2021 abgeschlossen hat, der zufolge es insgesamt 3.167.340 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,96 Dollar pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 3.040.646,40 Dollar) emittiert hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant kann innerhalb von einem Jahr nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden, um eine zusätzliche Aktie zu einem Preis von 1,25 Dollar zu erwerben. Das Unternehmen hat im Rahmen der ersten und zweiten Tranche des Angebots insgesamt 4.542.044,16 Dollar eingenommen.

„Ein solider Kassenstand wird Clarity dabei helfen, seine Ziele zu erreichen, während es als Golderkundungsunternehmen in der Region Abitibi, einem der reichsten Goldgürtel Kanadas, Aufmerksamkeit auf sich zieht“, sagte James Rogers, CEO von Clarity. „Alle Voraussetzungen für ein aufregendes Jahr sind gegeben und unser Team freut sich darauf, das Projekt Destiny im Jahr 2021 weiterzuentwickeln.“

Das Unternehmen hat in Zusammenhang mit der zweiten Tranche des Angebots an bestimmte Vermittler eine Vermittlungsprovision in Höhe von 149.061,29 Dollar und 155.270 Vermittler-Warrants (jeweils ein „Vermittler-Warrant“) emittiert. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb von einem Jahr nach dem Abschlussdatum der entsprechenden Tranche des Angebots ausgeübt werden, um eine zusätzliche Aktie zu einem Preis von 0,96 Dollar zu erwerben.

Die gesamten Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf des Angebots werden für die erforderlichen Zahlungen und Explorationsausgaben in Zusammenhang mit dem unternehmenseigenen Projekt Destiny, für Explorationsarbeiten zur Verbesserung des Verständnisses der anderen Mineralexplorations-Konzessionsgebiete des Unternehmens, für Betriebskosten, digitale Marketing- und Aufklärungskampagnen sowie als Betriebskapital verwendet werden.