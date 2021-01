windeln.de SE: Wechsel im Aufsichtsrat der windeln.de SE

Tomasz Czechowicz ist CEO und Managing Partner der MCI Capital S.A. und Private Equity Managers S.A.. Herr Czechowicz ist seit Juni 2017 Mitglied des Aufsichtsrats und war vor dem Börsengang Mitglied des Beirats von windeln.de. Durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat hat Tomasz Czechowicz das Unternehmen in den vergangenen Jahren in besonderem Maße unterstützt.

Chris Reitermann ist Chief Executive Officer der Ogilvy Group ("Ogilvy") in Asia & Greater China. Er arbeitet seit 1996 bei Ogilvy und war seitdem an verschiedenen Standorten in Asien für das Unternehmen tätig. 1996 erhielt er einen Abschluss in East Asian Business Management von der Fachhochschule in Ludwigshafen. Mit seiner Erfahrung und seiner umfassenden Expertise im Bereich E-Commerce in China wird er den Aufsichtsrat von windeln.de optimal ergänzen. Zudem ist er von großer Bedeutung für die zukünftige Geschäftsentwicklung von windeln.de in der Region China, in der mehr als 70% des Umsatzes des Unternehmens erzielt werden.

Aufsichtsrat und Vorstand bedanken sich bei Tomasz Czechowicz für seine langjährige und wertvolle Unterstützung und begrüßen Chris Reitermann im Aufsichtsrat. Die Ernennung von Chris Reitermann wird auch von Großaktionären des Unternehmens begrüßt.







Über windeln.de

windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde 2010 gegründet und ist seit dem 6. Mai 2015 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corporate.windeln.de,

Unsere Shops: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.bebitus.es, www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn, windelnde.tmall.hk, windeln.jd.hk

