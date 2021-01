Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BGH Urteil im Abgas Skandal: Thermofenster in Daimler Diesel in Kritik Erstmals hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) zu Manipulationen in Mercedes Diesel Fahrzeugen geäußert. Das Gericht hat keine klare Entscheidung gefällt. Doch kommt Schadensersatz für viele Diesel-Besitzer in Reichweite.