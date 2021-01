Sind Hedgefonds böse - während diejenigen, die Aktien wie GameStop nach oben zocken, die "Guten" sind im Kampf gegen die dunkle Seite der Macht? Leider ist es nicht so einfach - aber viele verstehen die Mechaniken an der

Sind Hedgefonds böse - während diejenigen, die Aktien wie GameStop nach oben zocken, die "Guten" sind im Kampf gegen die dunkle Seite der Macht? Leider ist es nicht so einfach - aber viele verstehen die Mechaniken an der Börse nicht, verstehen daher auch nicht, warum Neobroker wie Robinhood oder Trade Republic gar nicht anders können, als das Trading in Hype-Aktien wie GameStop oder AMC zu limitieren. Die Broker machen das nicht, um Hedgefonds auszubailen - gleichwohl hat die Kursexplosion der Hype-Aktien auch damit zu tun, dass diese über die Gefährdung anderer Hedgefunds wissen und dies auszuntzen versuchen. Wer also über die Kursanstiege der Hype-Aktien jubelte, sollte nicht vergessen, dass "dunkle Seite der Macht" an der Seite der jungen Wilden war! Die Märkte sind ein Haifisch-Becken - und ein Casino. Und wer ein Casino betritt, sollte sich vorher besser mit den Spielregeln vertraut machen..

Das Video "Hedgefonds böse - ihr gut?" sehen Sie hier..