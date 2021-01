Behrens AG: One Square Advisory Services zum gemeinsamen Vertreter der Anleihen der Behrens AG gewählt



Ahrensburg, 29. Januar 2021 - Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt die Ergebnisse der Abstimmungen der gestrigen zweiten Gläubigerversammlungen der Anleihen 2015/2020 und 2019/2024 bekannt. Die Anleihegläubiger beider Anleihen haben jeweils die One Square Advisory Services S.à.r.l., Schweiz, zum gemeinsamen Vertreter der Anleihen gewählt.

In der Gläubigerversammlung der Anleihe 2015/2020 stimmte von dem an der Abstimmung teilnehmenden Anleihekapital von EUR 3.307.000 Mio. ein Anteil von 61,93 % dem Beschlussvorschlag der Emittentin zur Wahl der One Square Advisory Services zum Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger zu. Von dem an der Abstimmung teilnehmenden Anleihekapital von EUR 8.029.000 Mio. der Anleihe 2019/2024 stimmte dem Beschlussvorschlag ein Anteil von 59,76 % zu. Zu den Beschlussvorschlägen der Emittentin lag jeweils ein Gegenantrag eines Anleihegläubigers vor, der in beiden Versammlungen jedoch keine Mehrheit erhielt.

Die One Square Advisory Services nimmt als gemeinsamer Vertreter die Rechte und Interessen der Anleihegläubiger aus der jeweiligen Anleihe wahr und fungiert als Ansprechpartner der Anleihegläubiger.

Die Beschlüsse werden kurzfristig auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://behrens.ag/ und im Bundesanzeiger veröffentlicht.



Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.