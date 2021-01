Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag mit deutlichen Kursabschlägen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 13.505 Punkten berechnet und damit 1,2 Prozent unter Vortagesschluss.Einzig die Aktie von SAP hielt sich zu Handelsstart vorübergehend ein halbes Prozent im Plus, sackte dann aber auch in den roten Bereich. SAP hatte am Morgen die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bekannt gegeben, die aber im Wesentlichen schon vorher bekannt waren. Europas größter Softwarekonzern hatte kündigte an, mit den Erlösen aus dem US-Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics die Schulden senken zu wollen und zudem eine Erhöhung der Dividende vorzuschlagen, wie Finanzchef Luka Mucic am Freitag in einer Telefonkonferenz sagte. Anleger warten am Freitag auf die Zulassung des dritten Corona-Impstoffs in der EU, alles andere wäre eine herbe Enttäuschung.