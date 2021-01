WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP will mit den Erlösen aus dem US-Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics vorwiegend die Schulden senken. Allerdings werde man dem Aufsichtsrat auch eine Erhöhung der Dividende vorschlagen, sagte Finanzchef Luka Mucic am Freitag in einer Telefonkonferenz.

Die SAP-Aktie konnte vor dem Wochenende davon und von dem Sprung des Qualtrics-Aktienkurses am ersten Handelstag nicht maßgeblich profitieren. Das Papier lag nach dem Handelsstart rund ein Prozent im Minus, wenn auch weniger schwach als der Leitindex Dax.