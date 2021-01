 Unternehmen in Deutschland wenden sich an Analytik-Anbieter, um Datenflut zu managen

Die Studie „ISG Provider Lens Analytics – Solutions and Service Partners Report Germany 2020“ kommt zu dem Schluss, dass deutsche Unternehmen sich an Anbieter von Datenanalyselösungen und -diensten wenden, um diese Kompetenzlücke zu schließen.

Immer mehr Unternehmen in Deutschland machen sich daran, Daten aus verschiedenen Quellen zu erfassen und zu analysieren. Allerdings fehlt vielen die für die Implementierung einer ganzheitlichen Datenverwaltungsstrategie erforderlichen Ressourcen und Erfahrungen, so eine heute veröffentlichte neue Studie der Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), ein führendes, global tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

„Insbesondere in unsicheren Zeiten müssen Unternehmen ihre Entscheidungen auf solide Fakten stützen“, so Andrea Spiegelhoff, ISG EMEA Partner in Deutschland. „Für den Aufbau konjunkturrobuster, zukunftsfähiger Unternehmen sind Datenanalysedienste unentbehrlich.”

Die Studie merkt an, dass das verarbeitende Gewerbe und die Logistikbranche in Deutschland stark von der COVID-19-Pandemie betroffen waren und viele Digitalisierungsinitiativen zurückgestellt wurden. Datenanalyse-Projekte waren aber von diesem Trend ausgenommen.

Die Nachfrage nach Diensten in den Bereichen Data Science, Data Engineering, Cloud-Integration für Analytik und Data Lifecycle Management steigt. Die Studie weist darauf hin, dass das Wachstum der Data Science-Branche durch einen Fachkräftemangel in Deutschland limitiert ist. Unternehmen und Dienstleister sind dabei, ihre eigenen internen Mitarbeiter umzuschulen, um Kompetenzen im Datenanalysebereich aufzubauen. Hinzu kommt, dass neue automatisierte Tools wie Google Cloud Smart Analytics mit herkömmlichen Data Science-Diensten in Konkurrenz treten.

Der Studie zufolge machen Data Engineering-Dienste mittlerweile den Großteil der Datenanalysetätigkeiten von Unternehmen in Deutschland aus. Mit Zunahme der Zahl dezentralisierter Datenquellen wächst auch die Nachfrage nach Data Engineering-Diensten. Unternehmen bauen sogenannte „Data Lakes“ auf, um Daten vom Rand des Netzwerks und anderen Quellen zu erfassen.

Außerdem hebt die Studie hervor, dass die Nachfrage nach einer Cloud-Integration von Infrastrukturumgebungen für Datenanalytik ebenfalls zunimmt. In einer Zeit, in der immer mehr Unternehmen auf digitalen Betrieb umstellen, fällt die Wahl bei Investitionen in die Datenanalyseninfrastruktur notwendigerweise auf die Cloud.