Vertex meldet Annahme des IND-Antrags für VX-880, eine neuartige Zelltherapie zur Behandlung von Typ-1-Diabetes mellitus (T1D), bei der FDA

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX) gab heute bekannt, dass dem IND-Antrag (Investigational New Drug, neues Prüfpräparat) für VX-880 bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) stattgegeben wurde. Damit kann das Unternehmen eine klinische Studie für VX-880 einleiten. Dabei handelt es sich um ein aus Stammzellen abgeleitetes Prüfpräparat mit vollständig differenzierten Pankreasinselzellen für eine T1D-Therapie. Vertex will noch in der ersten Jahreshälfte 2021 eine klinische Phase-1/2-Studie mit Patienten einleiten, die an T1D mit Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung und schwerer Hypoglykämie leiden.

„In diesem Jahr feiern wir den 100. Jahrestag der Entdeckung des Insulins. Darum freuen wir uns sehr, eine erste Zelltherapie vorzulegen, die potenziell bedeutsame Auswirkungen für Menschen mit T1D haben kann“, erklärte Dr. Bastiano Sanna, Executive Vice President und Chief of Cell and Genetic Therapies bei Vertex. „Wir freuen uns darauf, unser klinisches Programm zu starten und unseren einzigartigen Ansatz zum Austausch der Pankreasinselzellen zu prüfen, die bei Menschen mit Typ-1-Diabetes funktionsunfähig sind. Die zerstörten Zellen sollen durch unsere aus Stammzellen gewonnenen, vollständig differenzierten und Insulin produzierenden Pankreasinselzellen ersetzt werden.“

Über VX-880

VX-880, früher unter der Bezeichnung STx-02 bekannt, ist eine allogene, aus menschlichen Stammzellen abgeleitete Inselzellen-Prüftherapie, die im Hinblick auf ihre Eignung für Patienten mit T1D mit Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung und schwerer Hypoglykämie untersucht wird. VX-880 könnte potenziell die körpereigene Fähigkeit zur Regulierung des Blutzuckerspiegels wiederherstellen, indem die Pankreasinselzellen wieder funktionsfähig gemacht werden, einschließlich der Insulinproduktion.

Die klinische Studie zu VX-880 wird eine Infusion vollständig differenzierter, funktionsfähiger Inselzellen sowie die permanente Verabreichung einer gleichzeitigen immunsuppressiven Therapie beinhalten, um die Inselzellen gegen Immunabstoßung zu schützen.

Über die klinische Phase-1/2-Studie

Bei der klinischen Studie handelt es sich um eine einarmige offene Studie der Phase 1/2 mit Probanden, die an T1D mit beeinträchtigter hypoglykämischer Wahrnehmung und schwerer Hypoglykämie leiden. Sie wird als sequenzielle, mehrteilige klinische Studie konzipiert, um die Sicherheit und Wirksamkeit verschiedener Dosierungen von VX-880 zu prüfen. In die Studie werden etwa 17 Patienten aufgenommen.