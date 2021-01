JEFFERIES belässt SAP SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Das vierte Quartal des Softwarekonzerns habe den Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch der Ausblick sei bereits vorab mitgeteilt worden./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / 02:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2021 / 02:24 / ET





