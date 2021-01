Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) setzt seine Wachstumsstrategie in 2021 fort. Nach den sehr guten Erfahrungen in Italien mit dem Fast-Exit bei Nexive wird man wieder jenseits der Alpen fündig.

Und übernimmt mit der Ericsson Services Italia S.p.A. ein Unternehmen mit rund 45 Mio EUR Umsatz in 2019 und mehr als 260 Mitarbeitern. Verkäufer ist die Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. Das neue Mutares Unternehmen mit Sitz in Rom betreibt Telekommunikationsdienste in ganz Italien und ist als Dienstleistungsunternehmen auf den Netzausbau und Wartungsdienste vor Ort spezialisiert.

Johannes Laumann, CIO von Mutares kommentiert: “Wir freuen uns, Ericsson Services Italia in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen. Ich bin zuversichtlich, dass Mutares der richtige Partner ist, um das Potenzial des Unternehmens zu steigern. Wir werden seine Präsenz auf dem italienischen Netzwerk-Rollout-Markt als Ericsson-Partner weiter ausbauen und freuen uns, weiterhin ein Hauptlieferant von Ericsson in dieser Schlüsselindustrie zu sein.”

Die Mutares SE & Co. KGaA

Treffende Unternehmensbeschreibung: “Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons.

Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erwartet die Mutares SE & Co. KGaA mit über 15.000 weltweit beschäftigten Mitarbeitern in der Gruppe einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,8 Mrd. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf ca. EUR 3,0 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer Performance-Dividende besteht und in den vergangenen Jahren stabil über 10% lag.”

