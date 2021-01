Zahl der Studierenden im Sommersemester 2020 im Vergleich zum Sommersemester 2019 geringfügig gestiegen

WIESBADEN (ots) - Corona-Pandemie führt zu starkem Rückgang bei ausländischen

Studienanfängerinnen und -anfängern



Die Zahl der Studierenden an deutschen Hochschulen lag im Sommersemester 2020

weiter auf einem hohen Niveau. Nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) waren 2 723 100 Studentinnen und Studenten im Sommersemester 2020 an

einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben. Damit erhöhte sich die Zahl der

Studierenden im Vergleich zum Sommersemester 2019 nur geringfügig um 0,8 % (+20

900).



Ein Vergleich der Studierendenzahlen für ein Winter- und ein Sommersemester ist

nur bedingt möglich, weil die meisten Studiengänge in einem Wintersemester

beginnen und daher die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger und damit der

Studierenden insgesamt in einem Wintersemester systematisch höher ist.









Im Sommersemester 2020 haben rund 71 600 Personen erstmals ein Studium an einer

deutschen Hochschule aufgenommen. Das waren 10 % weniger als im Sommersemester

2019 (-8 000). Gegen den bundesweiten Trend stieg die Zahl der

Studienanfängerinnen und -anfänger in Thüringen infolge des Zuzugs einer

privaten Fern-Fachhochschule aus Nordrhein-Westfalen, deren Studienangebot zudem

deutlich ausgeweitet wurde, stark an.



Der Rückgang der Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger im Sommersemester

2020 an den Hochschulen in Deutschland steht im Zusammenhang mit der

Corona-Pandemie, in deren Folge hier deutlich weniger ausländische Studierende

ein Studium begonnen haben. Während bei deutschen Studienanfängerinnen und

-anfänger gegenüber dem Sommersemester 2019 ein Anstieg um 3 % auf 46 900 zu

verzeichnen war, ist die Zahl der ausländischen Studienanfängerinnen und

-anfänger um 28 % auf 24 700 zurückgegangen.



Dabei verkleinerte sich die Gruppe der ausländischen Studienanfängerinnen und

-anfänger, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben haben

(Bildungsinländer), nur um 8 % auf 1 800. Gleichzeitig reduzierte sich die

Gruppe der Studienanfängerinnen und -anfänger, die ihre

Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben (Bildungsausländer) um 29

% auf 22 800.



Weitere Ergebnisse zu Studierenden an deutschen Hochschulen sind unter

www.destatis.de > Themen > Gesellschaft und Umwelt > Bildung, Forschung und

Kultur > Hochschulen > Publikationen abrufbar.



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen

sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.



