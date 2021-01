KfW Research: Mittelständische Unternehmen reduzieren Filialbesuche Frankfurt am Main (ots) -



- 2019 besuchten 300.000 mittelständische Unternehmen weniger eine Bankfiliale als noch 2017

- Corona-Krise dürfte Ausdünnung der Filialnetze beschleunigen - Deutschland bei der Filialdichte im EU-Vergleich an der Spitze - Nächste Hausbankfiliale im Schnitt 15 Minuten entfernt

Die Neigung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bankdienstleistungen in der Filiale wahrzunehmen, hat zuletzt deutlich nachgelassen. Nur noch etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen und Selbständigen (57 %) besuchten 2019 persönlich eine Filiale einer Bank oder Sparkasse (2017: 66 %). Dies ergab eine Sonderauswertung auf Basis des Mittelstandspanels 2020 durch KfW Research. Zu dieser Entwicklung hat auch die fortschreitende Ausdünnung der Filialnetze in Deutschland in der jüngeren Vergangenheit beigetragen - ein Trend, der durch die Corona-Pandemie weiter beschleunigt werden dürfte. Dennoch bleibt der Mittelstand insgesamt seinen Hausbanken treu: 87 % der Filialbesuche fanden beim primären Geldinstitut statt (2017: 92 %).