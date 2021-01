Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

IPO/AKTIE IM FOKUS Schuhhersteller Dr. Martens mit starkem Börsendebüt Die Aktien von Dr. Martens sind am Freitag fulminant an der Londoner Börse gestartet. In einem schwachen Gesamtmarkt notierten die Papiere des britischen Schuherstellers zuletzt bei 449 Pence und damit gut 21 Prozent über dem Ausgabekurs von 370 …