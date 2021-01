BERENBERG belässt Sartorius Vorzuege auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius nach Zahlen von 373 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Laborausrüsters sei beeindruckend ausgefallen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der hervorragenden Aussichten habe er Schätzungen und Ziel erhöht./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 17:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben