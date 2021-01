Marktkommentar: EURUSD hält sich über 1,21

Die Futures der Wall Street deuten am Freitag auf eine tiefere US-Eröffnung hin.

Der Future für den S&P 500 gibt am Freitag nach und notiert in der Nähe der Wochentiefs, da Anleger sich um die Auswirkungen sorgen, die die Schlachten zwischen Redditnutzern und großen Investmentfirmen auf den breiten Markt haben könnten. Am Donnerstag schlossen die US-Indizes im grünen Bereich und erholten sich von dem stärksten Tagesverlust seit drei Monaten. Die Quartalszahlen von Mastercard und Comcast sowie die positive Überraschung bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe verbesserten die Risikostimmung.

EURUSD fällt am Freitag und testet zum dritten Mal in dieser Woche die 1,21er-Marke. In den letzten beiden Tagen hatte der Kurs die Unterstützung deutlich unterschritten, zumindest im Intraday-Handel. Der Verkaufsdruck lässt jedoch nach, da die Rückgänge immer geringer ausfallen. Gestern war nur ein Rücksetzer bis auf 1,2080 zu beobachten, während das Paar vorgestern noch bis auf 1,2060 fiel. Seit fast drei Wochen bewegt sich der Kurs in einer breiten Spanne zwischen 1,2060 und 1,2180.

Der DE30 steht am letzten Handelstag der Woche nochmals unter Druck und bildete kurz nach der europäischen Eröffnung unter 13.400 Punkten ein Tagestief aus. Nach einem raschen Rebound notiert der Index jedoch im H4-Chart wieder über der lokalen Unterstützungszone bei 13.475 Punkten. Eine weitere H4-Kerze mit einem langen unteren Schatten könnte für eine potenzielle Bodenbildung sprechen. Der Schlusskurs um 12 Uhr ist hierbei entscheidend.



Maximilian Wienke

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.