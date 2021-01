Was machen die Märkte heute? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf den Trend bei den Infektionszahlen, wir beleuchten die fortgesetzten Scharmützel zwischen Kleinanlegern und Short Sellern bei GAMESTOP und schauen auf das erfolgreiche Börsendebüt von SAP-Tochter QUALTRICS.

Die Zahl der Neuinfektionen (14 T), der Inzidenzwert (unter 100) und der R-Faktor (0,77) senden positive Signale. Mittlerweile kann man von einem Trend sprechen. Wenn der konstant bleibt stehen die Chancen gut, dass es keine weiteren Verschärfungen der Lockdown Regeln geben wird. Gleichzeitig breiten sich Hoffnungen auf erste Lockerungen im Februar aus. An der Wall Street legten die drei Marktsegmente gestern unisono ein Prozent zu. Dow Jones, S&P500 und NASDAQ100 bewegten sich im Gleichschritt. In Asien tendierten die Börsen über Nacht hingegen schwächer. HANG SENG und NIKKEI225 gaben rund zwei Prozent nach. Deshalb stehen die Indikationen für die US-Indizes heute früh deutlich im Minus. Der DAX reagiert darauf mit neuerlichen Abschlägen. Die Konsolidierung an den Märkten ist noch nicht beendet. Hinzu kommt: