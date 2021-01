Kann die Daimler-Aktie nach den positiven Quartalszahlen und den bekräftigten Kaufempfehlungen ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Nur von einem kurzen aber kräftigen Kursrückgang im Oktober 2020 unterbrochen, konnte sich die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) von ihrem Märztief bei 21 Euro kontinuierlich nach oben hin absetzen. Am 25.1.1 konnte die Aktie kurzfristig sogar wieder die seit einigen Jahren nicht mehr gesehene Marke von 60 Euro überwinden. Nach der Veröffentlichung der nicht zuletzt wegen der starken Geschäftsentwicklung in China über den Erwartungen liegenden Zahlen für das vierte Quartal reagierte die Daimler-Aktie zunächst mit einem Kursrückgang, der sich in weiterer Folge ein Kursplus von bis zu 2 Prozent umwandelte.

Wegen des positiven Zahlenwerks bekräftigten namhafte Analysehäuser, wie beispielsweise J.P.Morgan, mit Kurszielen von 70 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Daimler-Aktie. Kann die Daimler-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 65 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.