Bolivien erhält erste Lieferung von russischem Sputnik-Impfstoff Bolivien hat eine erste Lieferung von rund 20 000 Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V erhalten. Präsident Luis Arce nahm das Mittel am Flughafen von La Paz in Empfang, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. …