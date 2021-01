SBF AG: SBF AG mit vorläufigen Zahlen für 2020: operativ auf Rekordniveau und strategisch mit wichtiger Übernahme

SBF AG mit vorläufigen Zahlen für 2020: operativ auf Rekordniveau und strategisch mit wichtiger Übernahme

- SBF Spezialleuchten Umsatz 19,4 Mio. Euro (+15%), bereinigtes EBITDA 5,1 Mio. Euro (+20%)

- Übernahme von LUNUX erschließt neue Wachstumspotenziale im Markt für LED-Beleuchtung

- Mittelfristig Konzernumsatz von 50 Mio. Euro möglich



Leipzig, den 29. Januar 2021 - Die SBF AG (ISIN DE000A2AAE22), Holdinggesellschaft mit Beteiligungen im Bereich der Decken- und Beleuchtungssysteme, hat sich im Jahr 2020 operativ positiv entwickelt und durch eine Übernahme neue Märkte mit Wachstumspotenzialen erschlossen.

Nach vorläufigen - noch ungeprüften und nicht konsolidierten - Zahlen lagen Umsatz und Ergebnis von SBF im Kerngeschäft auf Rekordniveau. Trotz der durch die COVID-19-Pandemie bedingten schwierigen Marktbedingungen hat die operative Tochter SBF Spezialleuchten GmbH ihren profitablen Wachstumskurs in 2020 fortgesetzt. Der Technologie- und Marktführer im Bereich der Decken- und Beleuchtungssysteme für Schienenfahrzeuge in Europa hat den Umsatz um rund 15 % auf 19,4 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bereinigt um außerordentliche Aufwendungen legte um rund 20 % auf 5,1 Mio. Euro zu. Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 200.000 Euro sind auf die LUNUX-Übernahme zurückzuführen.

Neben der positiven operativen Entwicklung hat SBF im Herbst 2020 im Rahmen eines Asset-Deals den Geschäftsbetrieb der LUNUX GmbH mit Sitz in Laatzen bei Hannover und einem Produktionsstandort in der Tschechischen Republik übernommen. Die Gesellschaft firmiert inzwischen als Lunux Lighting GmbH. Lunux verfügt über eine hohe Technologiekompetenz im Zukunftssegment energieeffizienter LED-Beleuchtung und befand sich auf dem Weg einer erfolgreichen Sanierung bis die Corona-Krise eine Insolvenz in Eigenverwaltung erzwang. SBF sieht in der Übernahme erhebliche Synergiepotenziale, erweitert das Technologieportfolio der Gruppe und erschließt neue Kundengruppen. Lunux ist ein traditionsreicher Hersteller von LED-Leuchten mit den Marken HELLUX und HELLA. Die Produkte zur Außen- und Innenbeleuchtung kommen bei der öffentlichen Straßenbeleuchtung sowie industriellen Anwendungen wie beispielweise im Lebensmittelhandel, in Parkhäusern und in Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Zu den Kunden gehören zahlreiche öffentliche Kommunen, Energieversorger und die Deutsche Bahn AG.