Bundestag debattiert über Novellierung der Personenbeförderung / Taxi Deutschland warnt Politik vor folgenreichen Fehlentscheidungen / Verkehrschaos droht - Sozialstandards in Gefahr (FOTO)

Frankfurt (ots) - Der Gesetzesentwurf zur Novellierung des

Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) wird heute im Bundestag in erster Lesung

debattiert. Die Genossenschaft Taxi Deutschland ruft die Politiker auf, sich

ihrer Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die 250.000

Arbeitsplätze im Taxigewerbe bewusst zu werden und warnt vor folgenschweren

Fehlentscheidungen.



Die Genossenschaft, in der die größten Taxizentralen des Landes organisiert sind

und die bereits seit elf Jahren mit ihrer App Taxi Deutschland die digitale

Buchung von Beförderungen anbietet, weist seit Jahren auf die zu erwartenden

Folgen einer unausgewogenen Gesetzesnovellierung hin und engagiert sich für eine

vernünftige Weiterentwicklung des Gesetzes.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dieter Schlenker, Vorstandsvorsitzender von Taxi Deutschland, sieht vor allembei drei Punkten der Novelle dringenden Verbesserungsbedarf:Vorbestellfrist für Mietwagen verhindert Mietwagenflut in den StädtenDie vom Taxigewerbe vorgeschlagene Vorbestellfrist für Mietwagen von 30 Minutenkann wirksam verhindern, dass Mietwagen einen taxiähnlichen Verkehr anbieten.Die Vorbestellfrist kann auf Städte mit über 100.000 Einwohnern beschränktbleiben. Der Mietwagen als Teil des Mobilitätsangebots im ländlichen Raum bleibtdann auch weiterhin ohne Einschränkungen oder zusätzliche Belastungen bestehen.Die Fahrgäste haben die Wahl: Für Spontan-Fahrten steht ihnen das Taxi sicherund zuverlässig stets zur Verfügung, für vorbestellte Fahrten können siezwischen den verschiedenen Mobilitätsformen wählen. Die wirksame Abgrenzung vonTaxi und Mietwagen ist zwingend erforderlich, damit auch weiterhin einausreichendes Taxi-Angebot für den Kunden zu Verfügung steht. Ein solchesAngebot wird von den Bürgern zu Recht erwartet."In Großbritannien und den USA hat die unregulierte Freigabe derplattformvermittelten Mietwagen dazu geführt, die Städte regelrecht überflutetwurden. Allein in London und New York sind aktuell jeweils rund 100.000Mietwagen unterwegs und verstopfen die Straßen so sehr, dass die Behörden nunVerbote für einzelne Stadtbezirke und Durchgangsstraßen erlassen mussten",erklärt Schlenker. "Will die Politik auch in deutschen Städten denVerkehrszusammenbruch mit Ansage?"Die Aufhebung der Taxitarife führt zu PreiskämpfenDas Rufen eines Taxis über Telefon, Internet oder eine App ist der"Bestellmarkt". Taxi Deutschland sieht den Bestellmarkt mit 70 Prozent Anteil anden Fahrten als den wichtigsten Markt in der individuellen Personenbeförderungan.Hier soll nach dem Gesetzesentwurf der bisher von den Kommunen festgelegteTaxitarif nicht mehr zwingend vorgegeben werden. Den Kommunen soll die Freiheit