Es dauerte durchschnittlich neun bis zehn Quartale, bis europäische Büromärkte einen Abschwung vollzogen haben. Auf den derzeitigen Zyklus übertragen, würde dies eine Bodenbildung Mitte 2022 bedeuten. Ob das unter COVID-19 Bestand hat, ist offen.

Zwei Komponenten bestimmen die Entwicklung: 1. der Mietmarkt als ,Income' Seite, die sich unter anderem über Miethöhe und Leerstand ergibt. 2. der Investmentmarkt als Renditeseite, also die Relation zwischen Nettojahresmiete und Ankaufswert.

Der Mietmarkt reagiert langsamer auf Konjunktureinbrüche als der Investmentmarkt, Erholungsphasen verlaufen heterogen.

Besonderheit in der aktuellen Krise: Im Core-Bereich bisher relativ unbeeindruckter Investmentmarkt, der die Entwicklung des Mietmarkts in der Vergangenheit vorwegnahm. Gründe: Relative Attraktivität der Assetklasse Immobilien im Niedrigzinsumfeld und nach wie vor hohe Liquidität auf Investorenseite.

Ergo: Der Mietmarkt ist das determinierende Element in diesem Zyklus. Eingehende Analysen auf Teilmarkt- und Asset-Ebene bestimmen den Investmenterfolg.

Mark Holz, Group Head of Research bei Corestate: "In einer Krisenphase lohnt sich ein Blick auf frühere Konjunkturzyklen. Zwar verhält sich jede Krise anders, was Form und Dauer angeht, es gibt aber gewisse Ähnlichkeiten, die wertvolle Hinweise zum Investment-Timing geben. Jede Prognose hängt dabei entscheidend vom weiteren Verlauf der COVID-Pandemie ab. Weil die Pandemie sich aber als ,schwer vorhersehbar' erwiesen hat, bleibt auch in 2021 die Arbeit mit Strategie-Szenarien der Schlüssel zum Erfolg."