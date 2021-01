Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für Evotec-Aktionäre. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund acht Prozent. Das Wertpapier valutiert damit bei nur 34,08 EUR. Ist das der Beginn eines Crashs?

Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt spürbar eingetrübt. Die nächste wichtige Haltezone rückt nämlich immer näher. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund einundzwanzig Prozent. Diese Marke wurde bei 28,06 EUR markiert. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Antizykliker haben nun die Chance auf einen Einstieg. Immerhin bekommen sie einen kräftigen Discount. Wem die ganze Entwicklung dagegen zu schnell ging, sieht sich heute vermutlich bestätigt.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.