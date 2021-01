DEUTSCHE BANK belässt EASYJET auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 11,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen von 1150 auf 1000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem 70-prozentigen Rückgang der Passagierzahlen im Kalenderjahr 2020 zum Vorkrisenniveau hätten sich die weiteren Aussichten für den Billigflieger verdüstert, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet nun für 2021 mit einem Passagierminus von 65 Prozent zum Vorkrisenniveau statt bisher minus 38 Prozent./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2021 / 07:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.