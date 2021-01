DE30 kämpft in der Nähe von 13.500 Punkten

++ Europäische Aktienmärkte schwächeln ++ DE30 notiert in der Nähe von 13.500 Punkten ++ Daimler veröffentlicht solide vorläufige Ergebnisse ++



Die europäischen Aktienmärkte notieren schwächer, wobei die Mehrheit der westeuropäischen Blue-Chip-Indizes um rund 1% nachgibt. Besser als erwartete BIP-Daten aus Spanien und Deutschland konnten die Stimmung nicht stützen. Die Risk-off-Stimmung lässt sich mit der Verzögerung der Impfungen sowie der volatilen Situation am US-Aktienmarkt begründen. Short-Squeezes, die von Privatanlegern durchgeführt werden, drohen Hedge-Fonds große Verluste zu bescheren, und es könnte ein Deleveraging-Prozess beginnen, der sich auf den breiten Markt auswirken könnte.

Quelle: xStation 5

Der DE30 konnte sich von seinem gestrigen Rückgang erholen. Der deutsche Leitindex konnte jedoch im H4-Chart nicht über den EMA33 ausbrechen und bildete ein tieferes Hoch aus. Die Abwärtstrendstruktur blieb erhalten und wir können heute eine Abwärtsbewegung beobachten. Der Index konnte sich von den Tagestiefs bei 13.400 Punkten erholen und dieses Niveau sollte man im Auge behalten, sollte der Ausverkauf wieder einsetzen. Der Bereich um die 13.400 Punkte ist mit der unteren Grenze der Overbalance-Struktur markiert und ein Bruch darunter könnte bedeuten, dass sich die Abwärtsbewegung beschleunigt.



Unternehmensnachrichten

Daimler (DAI.DE) veröffentlichte besser als erwartete vorläufige Ergebnisse für 2020. Das EBIT erreichte für das Gesamtjahr 6,6 Mrd. Euro und übertraf damit den Marktkonsens von 5,25 Mrd. Euro. Dies bedeutet einen Anstieg von über 50% gegenüber den Ergebnissen von 2019. Das Unternehmen begründete die soliden Ergebnisse mit Kostendisziplin und einer schneller als erwarteten Erholung im Automobilsegment. Daimler erwartet, dass sich die positive Entwicklung auch im Jahr 2021 fortsetzt.

Qualtrics, die Einheit von SAP (SAP.DE), hatte gestern einen sehr erfolgreichen US-Börsengang. Das Unternehmen sprang beim Nasdaq-Debüt um fast 40% in die Höhe und hat eine Bewertung von fast 21 Mrd. Dollar erreicht. Nach Angaben des SAP-Finanzchefs würde die Anwendung der gleichen Aktienmultiplikatoren auf den Cloud-Umsatz von SAP das Segment mit 133 Mrd. Dollar bewerten. Das gesamte Unternehmen wird derzeit mit rund 156 Mrd. Dollar bewertet. Der Cloud-Bereich macht weniger als die Hälfte des Gesamtumsatzes von SAP aus.

Manfred Knof, der CEO der Commerzbank (CBK.DE), stellte einen ehrgeizigen Plan zur Kostensenkung bei der Bank vor. Der Plan beinhaltet den Abbau von 10.000 Stellen oder einem Viertel der weltweiten Belegschaft sowie die Reduzierung der Anzahl der Filialen weltweit von 800 auf 450 bis 2024. Der Plan wird mit dem Aufsichtsrat diskutiert und soll bis zum 3. Februar abgeschlossen sein. Allerdings haben einige Aufsichtsratsmitglieder bereits ihre Unzufriedenheit mit dem Ausmaß des Stellenabbaus geäußert.

Daimler (DAI.DE) notiert nach der Veröffentlichung der soliden vorläufigen Ergebnisse höher. Die Aktie testete den Swing-Bereich bei 58,50 Euro, der die obere Grenze der jüngsten Handelsspanne markiert, schaffte es aber nicht, darüber auszubrechen und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist ein Pullback zu beobachten. Für den Fall, dass die Aktie ihre Aufwärtsbewegung wieder aufnimmt und über 58,50 Euro ausbricht, sollten Händler im Hinterkopf behalten, dass wir in letzter Zeit einige Fehlausbrüche in der Nähe des 59,50-Euro-Bereichs gesehen haben. Quelle: xStation 5



