Millionen Übernahme bei CAG - gestern +36% Rebound

Übernahme für 7.650.000 USD - CAG legt losGestern +36% Rebound - Umkehrpunkt erreicht?Liebe Leser,Jetzt geht es los bei CAG! Das Unternehmen hat soeben die erste Übernahme von einem US-Unternehmen für 7.650.000 USD angekündigt. Im laufe des Tages sollen weitere Details veröffentlicht werden. Somit das Amerikanische Unternehmen Innovative Management Solutions ( www.ims-web.com ) gegen die Zahlung von 500.000 USD Cash und den Restbetrag in CAG-Aktien übernommen werden. Wir sind auf die weiteren Details gespannt und vor allem auf die Zahlen. Die News ist ganz frisch, daher konnten wir Sie noch nicht weiter analysieren - aber das schon einmal: Das ist der Hammer für CAG!Werfen Sie einmal einen Blick auf die Kunden von IMS:- US Department of Energy- BP- Chevron- NASA- US Army- Honeywell- Boing- Toyota- IBM- SchlumbergerAlle diese Kunden werden somit zu potentiellen Kunden von CAG und das könnte der Durchbruch für die angestrebte US-Expansion von CAG sein!Bereits zum dritten Mal konnte sich der Bereich um 6,00 Euro als zuverlässige Unterstützungs-Marke beweisen. Die Aktie hielt sich auf diesem Preisniveau ausgesprochen stark und prallte umgehend auf über 8,00 Euro ab. Ich hatte Ihnen einen solchen möglichen Rebound angekündigt und darauf hingewiesen, dass Sie in diesem Fall unbedingt kaufen müssen, denn schneller werden Sie die Aktie kaum nach oben schiessen sehen...Nach dem gestrigen Abpraller sollte die CAG-Aktie heute und zum Anfang der nächsten Woche wieder auf 2-stellige Kurse zusteuern und das Niveau vom Anfang der Woche wieder erreichen. Selbst ausgehend von 8,20 Euro ist ein Anstieg auf 12,00 Euro bereits attraktiv (+46% Gewinn) - aber damit ist natürlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Sie wissen, dass ich mit dem Anstieg auf das letzte Hoch bei 19,60 Euro rechne und das ist dann mein nächstes Kursziel.