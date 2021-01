Smartbroker ermöglicht weiter uneingeschränkten Handel von Wertpapieren

- Keine Handelsbeschränkungen einzelner Wertpapiere durch Smartbroker

- Breite Auswahl, auch an internationalen Handelsplätzen sichert Zugang



Berlin, 29. Januar 2021

Uns erreichten in den vergangenen zwölf Stunden viele Anfragen, ob einzelne Aktientitel bei uns handelbar sind. Der Smartbroker gibt seinen Kunden weiterhin die Möglichkeit zu uneingeschränktem Handel von an den Börsen zugelassenen Wertpapieren. In den vergangenen Handelstagen wurden einzelne Gattungen bei Finanzdienstleistern aktiv vom freien Handel ausgeschlossen. Ein Handel einzelner Aktien wurde durch die Handelssysteme des Smartbrokers nicht gesperrt.

"Für uns ist es wichtig, dass unsere Kunden uneingeschränkten Zugang zu möglichst vielen nationalen sowie internationalen Wertpapieren haben, die von den Aufsichtsbehörden eine entsprechende Zulassung haben. Deshalb legen wir großen Wert auf die Anbindung vieler börslicher und außerbörslicher Handelspartner. Sollte ein Handel von Seiten der zuständigen aufsichtsrechtlichen Stellen oder etwa den Abwicklungspartnern unterbrochen oder unterbunden werden, teilen wir das unseren Kunden selbstverständlich mit. Aktuell ist uns hier aber nichts bekannt. Die Handelbarkeit einzelner, aktuell im Fokus stehender Wertpapiergattungen ist nicht durch uns eingeschränkt", kommentiert Thomas Soltau, Vorstand der wallstreet:online capital AG mit Sitz in Berlin.

Über den Smartbroker:

Bisher mussten sich Anleger entscheiden: Will ich einen Online-Broker mit Full-Service-Angebot und hohen Kosten oder entscheide ich mich für ein Discount-Produkt mit deutlich weniger Auswahlmöglichkeiten? Jetzt fällt die Entscheidung leicht: Der im Dezember 2019 gestartete Smartbroker vereint die Vorzüge aus beiden Konzepten. Aktien werden bereits für null Euro angeboten! Depotgebühren gibt es nicht - dafür aber einen persönlichen Ansprechpartner und eine umfassende Einlagensicherung. Der Smartbroker ist eine Kooperation der wallstreet:online capital AG und der wallstreet:online AG. Mit über 20 Jahren Kapitalmarkterfahrung wurde ein unkomplizierter Broker entwickelt, der auf die Wünsche der Finanzcommunity zugeschnitten ist. Innerhalb weniger Monate konnten bereits mehr als 80.000 Depots eröffnet werden.