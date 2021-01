AMSTERDAM/BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem holprigen Start der Corona-Impfungen weckt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Hoffnung auf echte Fortschritte und mehr Tempo. Der CDU-Politiker verwies auf die für Freitag erwartete Zulassung des Impfstoffs von Astrazeneca sowie kommende weitere Vakzine. "Jeder Impfstoff wird einen Unterschied machen", sagte Spahn in Berlin. In Brüssel baute die EU-Kommission weiter Druck auf, um größere Mengen von Astrazeneca zu bekommen.

Das Mittel des britisch-schwedischen Herstellers ist das dritte, das in der Europäischen Union eine bedingte Marktzulassung erhalten soll. Experten der EU-Arzneimittelagentur EMA berieten dies am Freitag abschließend und wollten am Nachmittag (15.00 Uhr) ihre Empfehlung bekannt geben. Der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, sagte in Berlin, mit einer Zulassung sei zu rechnen, wahrscheinlich mit Hinweisen zur Verwendung bei älteren Menschen ab 65. Für diese Altersgruppe sei die Datengrundlage etwas schwächer. Insgesamt habe der Impfstoff aber eine "sehr gute Wirksamkeit".