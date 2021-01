---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Midea baut seine Partnerschaft mit Manchester City und der City Football Group aus



Die Partnerschaft des Haushaltsgeräte-Riesen erstreckt sich jetzt auch auf die Frauenmannschaft von Manchester City und den New York City Football Club

SINGAPUR - Media OutReach - 28. Januar 2021 - Midea, einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten, hat den Ausbau seiner globalen Partnerschaft mit der City Football Group bekanntgegeben.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=77067bc3f3d40010ae77faf6e1255a37

(Von li. nach re.) Brando Brandstaeter, Head of Brands & Communications der International Business Division der Midea-Gruppe, zusammen mit Stephan Cieplik, SVP of Global Partnerships der City Football Group, bei der Unterzeichnung anlässlich des Ausbaus der Partnerschaft in Shanghai im Dezember 2020.



Die Geschäftsbeziehung von Midea mit der City Football Group begann im Januar 2020, als das Unternehmen Offizieller Partner von Manchester City wurde. Nach einem sehr erfolgreichen ersten Jahr der Partnerschaft wurde dann die Entscheidung getroffen, diese Beziehung durch das Hinzufügen der Frauenmannschaft von Manchester City und des New York City FC zu erweitern.

Das Highlight der Partnerschaft im Jahr 2020 war die #MideaHomeChallenge - eine sechswöchige Kampagne, bei der Spieler, Trainer, Fußballlegenden und Fans an einer Reihe von Geschicklichkeits- und Kunstschusswettbewerben unter Verwendung ihrer Haushaltsgeräte teilnahmen. Die Social Media-Kampagne, die Millionen Beiträge hervorrief, stellte eine kreative Lösung dar, um die weltweit durch den Lockdown zu Hause festsitzenden Fußballfans anzusprechen und zu inspirieren.



Midea wird weiterhin globale, regionale und lokalisierte digitale Kampagnen mit den Spielern und Spielerinnen von Manchester City realisieren sowie Branding-Aktivitäten im Etihad-Stadion und auf den Online-Plattformen des Clubs durchführen.



Stephan Cieplik, SVP of Global Partnerships bei der City Football Group, erklärte: "Unsere Partnerschaft mit Midea war seit ihrem Beginn im Januar 2020 äußerst erfolgreich. Die Midea Home Challenge war eine unserer populärsten Kampagnen, die nicht nur zu einem hohen Maß an digitaler Beteiligung führte, sondern Fans weltweit auch unterhaltsame Herausforderungen bot, um sich zu Hause zu beschäftigen. Midea ist eine Marke, deren Werte und Ziele mit denen von Manchester City im Einklang stehen. Daher freuen wir uns, diese Partnerschaft jetzt ausbauen zu können, um weitere Teams innerhalb der City Football Group-Familie aufzunehmen."