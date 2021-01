BERNSTEIN RESEARCH belässt DAIMLER AG auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Arndt Ellinghorst

Analysiertes Unternehmen: DAIMLER AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Bei Daimler und Mercedes sei es außerordentlich gut gelaufen, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diejenigen Investoren, die an den Software-Fähigkeiten und Unternehmenswerten der traditionellen integrierten Autohersteller zweifelten, dürften damit falsch liegen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 21:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.