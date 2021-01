DGAP-News De Grey Mining Ltd.: Diucon und Eagle: Zwei neue in Intrusionen beherbergte Goldentdeckungen in Hemi (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 29.01.2021, 13:01 | 72 | 0 | 0 29.01.2021, 13:01 | De Grey Mining Ltd.: Diucon und Eagle: Zwei neue in Intrusionen beherbergte Goldentdeckungen in Hemi ^

DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Expansion De Grey Mining Ltd.: Diucon und Eagle: Zwei neue in Intrusionen beherbergte Goldentdeckungen in Hemi

29.01.2021 / 13:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Company") gibt das folgende Explorationsupdate hinsichtlich der Entdeckung von zwei neuen vererzten Intrusionen unmittelbar westlich von Crow in Hemi, ungefähr 60 km südlich von Port Hedland, Western Australia.

Die wichtigsten Punkte:

- Zwei neue Intrusionen, Diucon und Eagle, die unmittelbar westlich von Crow in Hemi entdeckt wurden, zeigen ermutigende Alterationserscheinungen und Goldvererzungen, die von den ersten Aircore- und RC-Bohrungen durchteuft wurden.

- Intrusion Diucon

- Zu den ersten RC-Bohrergebnissen zählen:

- 99 m mit 1,0 g/t Au ab 114 m in HERC382 (bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t), einschließlich 19 m mit 2,0 g/t Au ab 158 m, 6 m mit 4,5 g/t Au ab 186 m und 9 m mit 1,3 g/t Au ab 204 m in HERC382. - 29 m mit 1,1 g/t Au ab 55 m in HERC435 (bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t), einschließlich 10 m mit 2,6 g/t Au ab 74 m. - Ermutigende Goldzone, die mittels Aircore-Bohrungen über eine Streichlänge von mehr als 1 km und einer Breite von 300 m identifiziert wurde. - Stärkste Goldvererzung am westlichen Ende von 40 m bis 200 m Tiefe und bleibt nach Westen und in der Tiefe offen. Weitere RC-Bohrungen sind im Gange.

- Intrusion Eagle

- Zu den Ergebnissen der ersten beiden RC-Bohrungen auf Eagle zählen: - 68 m mit 0,7 g/t Au ab 50 m in HERC377 (bei einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t), einschließlich 3 m mit 1,3 g/t Au ab 51 m und 6 m mit 2,0 g/t Au ab 78 m und 18 m mit 1,3 g/t Au ab 96 m.

- 200 m nördlich von Diucon wurde eine anomale Goldzone mittels Aircore-Bohrungen über eine Streichlänge von mindestens 500 und einer Breite von 200 m identifiziert.

- Die Intrusion bleibt nach Osten und Westen sowie in der Tiefe offen. Weitere RC-Bohrungen sind im Gange.

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

De Greys Managing Director, Glenn Jardine, kommentierte: "Systematische Aircore-Bohrungen in der Umgebung von Hemi haben zwei neue vererzte Intrusionen entdeckt: Diucon und Eagle. Die ersten RC-Nachfolgebohrungen haben mächtige Zonen einer in geringer Tiefe liegenden Goldvererzung durchteuft. Weitständige Bohrungen befinden sich in einem frühen Stadium und beide Intrusionen bleiben im Streichen und in der Tiefe offen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4 De Grey Mining Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Diskussion: De Grey Mining - Goldexplorer am richtigen Ort zur richtigen Zeit? Wertpapier

De Grey Mining Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer