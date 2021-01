FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag bis zum Mittag leicht zugelegt. Anfängliche Verluste wurden wettgemacht. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,2135 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2091 Dollar festgesetzt.

Der Euro wurde zunächst durch den stärkeren US-Dollar belastet. Die Weltreservewährung wurde durch die trübe Stimmung an den Finanzmärkten beflügelt. An den Aktienmärkten sind Anleger verunsichert wegen heftiger Kursschwankungen einzelner Börsentitel infolge eines starken Engagements von Kleinanlegern. So verloren Hedgefonds zuletzt bei Firmen wie Gamestop oder der Kinokette AMC viel Geld mit Wetten auf fallende Kurse, unter anderem weil sich Hobby-Händler in Online-Foren organisierten und die Aktien der Unternehmen erfolgreich nach oben trieben.