Die vergangenen Handelstage brachten erhebliche Turbulenzen an den Aktienmärkten mit sich, aber unser Portfolio erweist sich einmal mehr als robust und hat dem Sturm bislang gut standgehalten. Einzelne Titel konnten sogar gegen den schwachen Gesamtmarkt-Trend zulegen. 28 laufende Investments haben wir aktuell im Sortiment. 21 Mal liegen wir im Plus. Der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 39 Prozent.

Drei Bestandstitel verdienen in dieser Woche einen intensiveren Blick. Zudem gewähren wir unseren Abonnenten wie gewohnt Einblick in die Köpfe der Redaktion und verraten, mit welchen Unternehmen und Investments wir uns aktuell beschäftigen. Schaufenster> AIRBNB | Wer ein Faible für Achterbahnfahrten hat, ist beim Börsenneuling Airbnb bestens aufgehoben. Über einen Mangel an Nervenkitzel und Volatilität können sich die Aktionäre nicht beklagen. Unser Kursziel von 200 Dollar wurde jüngst kurzzeitig überschritten, danach war erst einmal wieder der Rückwärtsgang angesagt. Aktuell liegen wir bei diesem Engagement mit knapp 30 Prozent im Plus. Wir heben das Stop-Loss-Limit auf 159 Dollar an und bleiben an Bord. Das neue Kursziel siedeln wir bei 220 Dollar an. Airbnb ist aufgrund der großen Bewegungsfreude weiterhin mit größter Vorsicht zu genießen und nur für spekulativ orientierte Anleger eine Option.