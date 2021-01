Rubean AG: RUBEAN AG beschließt Erhöhung des Grundkapitals durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

RUBEAN AG beschließt Erhöhung des Grundkapitals durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre



München, den 29. Januar 2021 - Der Vorstand der RUBEAN AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/I von EUR 1.650.000 um EUR 165.000 auf EUR 1.815.000 durch Ausgabe von 165.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt und werden im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten werden.

Der Ausgabebetrag wurde auf EUR 8,00 je neuer Aktie festgelegt. Damit unterschreitet der Ausgabebetrag der neuen Aktien den gewichteten Durchschnittskurs der bestehenden Aktien im Freiverkehr an der Börse München am Tag der Beschlussfassung nicht wesentlich.

Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Börse München einbezogen werden. Sowohl das Angebot als auch die Einbeziehung der neuen Aktien zum Handel im Freiverkehr der Börse München erfolgen prospektfrei.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll vor allem für das kräftige Wachstum des Unternehmens sowie den Ausbau der Belegschaft, die die wachsenden Aufgaben von RUBEAN erfüllen sollen, verwendet werden.

Über Rubean



Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen wächst inzwischen mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist und die patentierte RubeanTag Technologie, die neben Android Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl- und Kundenbindungsprogramme anbindet. Rubean ist seit 2016 im Freiverkehr an der Börse München gelistet.





Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg

Tel.: 040/46 88 33 0, Fax 040/46 88 33 40

presse@german-communications.com

29.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com ISIN: DE0005120802 WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1164470

Ende der Mitteilung DGAP News-Service