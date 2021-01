Digitales Forum zum Deutschen Hotelkongress & Hotelier des Jahres 2021 am 1. Februar Nachrichtenagentur: news aktuell | 29.01.2021, 14:00 | 42 | 0 | 0 29.01.2021, 14:00 | Frankfurt am Main (ots) - Vor dem Live-Event am 12. Juli 2021 im Hotel

InterContinental in Berlin geht der Deutsche Hotelkongress erstmals als

digitales Forum live.



In einer digitalen Diskussionsrunde erläutern am 1. Februar in der Zeit von 11

Uhr bis 13 Uhr Schwergewichte der Branche die Lage und geben einen Ausblick in

der schwierigen Zeit. Mit dabei sind Otto Lindner, Vorsitzender des

Hotelverbands Deutschland (IHA), Marcus Bernhardt, CEO der Deutschen

Hospitality, Susanne Gräfin von Moltke, Vorstandsmitglied der Hotel- und

Gastronomiekooperation Relais & Chateaux, sowie Christoph Hoffmann, CEO von

25hours Hotels. ahgz-Chefredakteur Rolf Westermann moderiert das Gespräch.





Hotellerie. Dabei wird m3Connect seine Future Network Lösung am Beispiel der B&B

Hotels zeigen. Der zweite Teil wird moderiert von ahgz-Redakteurin Isabel Diez.



Infos und kostenfreie Anmeldungen unter https://ahgz.dfvcg-events.de/hotelkongre

ss/digitales-forum/?utm_source=dfv_PM&utm_medium=Link_Event&utm_campaign=Hotelko

ngress_Digitales_Forum_2021



Pressekontakt:



dfv Mediengruppe

Unternehmenskommunikation



Telefon +49 69 7595-2051

Telefax +49 69 7595-2055

presse@dfv.de

http://www.dfv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60094/4825183

OTS: ahgz





