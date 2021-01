Wolfsburg/Salzgitter (ots) -- Pilotanlage am Standort Salzgitter geht in Betrieb- Ziel ist Closed Loop-Verfahren zur Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe ausLithium-Ionen-Akkus- Konzernvorstand Thomas Schmall: "Zukunfts-Thema mit großem Beitrag fürKlimaschutz und Rohstoff-Versorgung" Volkswagen Group Components hat heute am Standort Salzgitter die konzernweiterste Anlage für das Recycling von Hochvolt-Fahrzeugbatterien eröffnet. Mit demStart des Pilotbetriebs realisiert der Volkswagen Konzern einen weiterenkonsequenten Schritt der nachhaltigen End-to-End-Verantwortung für die gesamteWertschöpfungskette der E-Fahrzeug-Batterie. Ziel ist die industrialisierteRückgewinnung wertvoller Rohmaterialien wie Lithium, Nickel, Mangan und Kobaltim geschlossenen Kreislauf (Closed Loop) sowie von Aluminium , Kupfer undKunststoff mit einer Wiederverwertungs-Quote von perspektivisch mehr als 90Prozent.